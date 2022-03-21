شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عصمت يفوز بالمركز الرابع في بطولة الكويت للمحترفين لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مساء اليوم فعاليات بطولة الكويت المفتوحة لكمال الأجسام والتي شارك فيها 29 لاعبًا في فئات وزن الـ212، والفيزيك والكلاسيك فيزيك، ونجح البطل المصري كريم عصمت صادق لاعب فريق كوسكواد في الحصول على المركز الرابع في فئة الفيزيك بعد منافسة شرسة مع القطري عمر باحمد الذي فاز بالمركز الثالث.

وظهر البطل المصري كريم صادق نجل البطل العالمي الراحل عصمت صادق بمستوى متميز خلال منافسات الفيزيك التي شارك فيها 14 لاعباً، وهي ثاني مشاركات كريم هذا العام، حيث شارك قبل عدة أسابيع في بطولة السعودية للمحترفين.

وجاء الترتيب النهائي في فئة الفيزيك على النحو التالي: فاز القطري ابراهيم خان بالمركز الأول، وجاء الكويتي بدر الصابري في المركز الثاني، ثم القطري عمر باحمد في المركز الثالث والمصري كريم عصمت صادق في المركز الرابع والبحريني حامد الدوسري في المركز الخامس.

وفي وزن الـ 212 فاز العماني أنور البلوشي بالمركز الأول، وجاء الإيراني جعفر عزيزي في المركز الثاني، ثم الكويتي ناصر محمد في المركز الثالث ومواطنة صالح التركماني في المركز الرابع، وفي المركز الخامس الكوتي عبدالعزيز المرشدي.

وفي فئة الكلاسيك فيزيك فاز الألماني يوارس كلاتنيسكي بالمركز الأول، ثم الكيوتي عبدالله الصيرفي في المركز الثاني، والسعودي عبدالله البكري في المركز الثالث، ومواطنه أحمدج الجار في المركز الرابع، والمغربي عبدالكريم عماري في المركز الخامس.