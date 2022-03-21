شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن سبورتنج 3 / 2 ويتأهلن إلى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 /2، فى إطار ثانى جولات "بلاى أوف" قبل نهائى كأس مصر للسيدات للكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة أكتوبرليتأهل إلى النهائى.

وتشهد مواجهات اليوم منافسة بين الصيد مع الشمس، ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين للدور النهائى والخاسر يلعب على المركز الثالث.

ونجح الأهلى فى الفوز على الزمالك فى ختام المرحلة الثانية بدورى السيدات مؤخرا بنتيجة 3 /0 فى مباراة شهدت تفوقا ملحوظا للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى والنهائى لدورى الرجال عقب انتهاء مرحلة البلاى أوف وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور.