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أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 21 /3 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 21 /3 /2022، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: مران الزمالك.. ظهور مميز لـ عبد الشافى وتألق عبد الله جمعة وسيسيه، ومران الزمالك.. جلسة بين فيريرا وحفنى.. وفقرة خاصة لهذا الرباعى، وفيريرا يشرف على فقرة فك عضلات لاعبى الزمالك ويرفع الحمل البدنى .

 

مران الزمالك.. ظهور مميز لـ عبد الشافى وتألق عبد الله جمعة وسيسيه

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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