شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 21 /3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 21 /3 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: مران الزمالك.. ظهور مميز لـ عبد الشافى وتألق عبد الله جمعة وسيسيه، ومران الزمالك.. جلسة بين فيريرا وحفنى.. وفقرة خاصة لهذا الرباعى، وفيريرا يشرف على فقرة فك عضلات لاعبى الزمالك ويرفع الحمل البدنى .

مران الزمالك.. ظهور مميز لـ عبد الشافى وتألق عبد الله جمعة وسيسيه