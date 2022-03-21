شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 21 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع ،سفيرة مصر بالسنغال: نجهز 10 طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب .

سفيرة مصر بالسنغال: نجهز 10 طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب

أكدت نهي خضر، سفيرة مصر فى السنغال، على اهتمام الإعلام السنغالي بمباراة منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وقالت سفير مصر بالسنغال فى تصريحات لبرنامج "فى الملعب وانت سايق" مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام، "الإعلام السنغالي يتحدث عن رغبة المنتخب المصرى فى الثأر بعد الهزيمة بنهائي بطولة الأمم الأفريقية".

الأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع

يخطط مسئولو النادي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم خط دفاع الأهلي الموسم المقبل، والذى واجه أزمات ما بين نقص عددى أو تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما دفعه لاستعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر في انتقالات يناير الماضية.

أرسلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خطاباً إلى الاتحادات الرياضية تحذر فيه من الوقوع فىأخطاء قد تؤدى إلى عقوبة الإيقاف من جانب المنظمة الدولية. وطلبت المنظمة من الاتحادات الرياضية أن يتواصل الرياضيون والإداريون والمدربون والأطباء فى كل اتحاد بالتسجيل فى برنامج تعليمى خاص بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

10 أيام تفصل بيرسي تاو عن المشاركة في تدريبات الأهلي كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها بيرسي تاو لاعب الأهلي، أنه يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. رفض عدد من لاعبي الأهلي قضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر من قبل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفضلوا أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022.

طلب خاص من الأهلي لـ ديانج بعد "هوجة" عروض الصيف من أوروبا والخليج

طلب مسولو النادي الأهلي من المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بعدم الالتفات لعروض الاحتراف التى يتحدث عنها السماسرة أو وسائل الإعلام فى مصر والخارج.

فيريرا يدرس استغلال مباراتى السنغال فى إقامة معسكر للزمالك