شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي: أحمد عادل عبد المنعم يعود للتدريبات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الإسماعيلي، على راحة سلبية لمدة 48 ساعة في أعقاب تعرضه للإصابة بخشونة في الركبة.

ووفقا لما صرح به الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي "الحارس سيعود للتدريبات الجماعية اعتبار من غدٍ الثلاثاء بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا".

وقال الباز "أبوبكر حمزة الجمل المهاجم الصاعد يعاني من إلتواء في الكاحل ويحتاج لعدة أيام قبل العودة للتدريبات بشكل طبيعي".

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي، يواصل تدريباته الجماعية في الوقت الحالي بمشاركة جميع اللاعبين عدا المصابين محمود عبد العاطي دونجا ومحمد بن خماسة ومحمد الشامي بجانب الثنائي أحمد عادل عبد المنعم وأبو بكر حمزه الجمل.