شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: متفائلون بنجاح عماد النحاس فى العبور بزعيم الثغر للطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد ونائبه أحمد عبد المجيد رئيس لجنة الكرة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد للاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس واللاعبين طالب فيها مصيلحى الجميع ببذل الجهد والعرق خلال المرحلة لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير نادى الاتحاد السكندرى وتعوض مافاتهم.

وأكد رئيس الاتحاد السكندرى فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لن يبخل بتقديم العون للجهاز الفنى واللاعبين وتوفير المناخ الجيد لهم وحل اى أزمات قد توجه الفريق.

وقدم مصيلحى الشكر للجهاز الفنى السابق بقيادة حسام حسن على ماقدموه خلال الفترة الماضية ، وتمنى لهم التوفيق مؤكدا أنه قدم كل الدعم لهم باستثناء صفقتي الشامى واوستن اموتو والذين تربطهم عقودهم مع أنديتهم بخلاف ذلك كل طالبات الجهاز الفنى تم توفيرها.

وقال رئيس الاتحاد السكندرى، نعلم أن الدورى صعب ولكن كلى ثقة فى الجهاز الفنى واللاعبين فى عبور تلك الأزمات الى المنطقة الدافئة.

وأعرب مصيلحى عن تفاؤله من قيادة عماد النحاس وجهازه ونجاحهم خلال فترة التوقف على علاج جميع الأخطاء.