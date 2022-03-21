شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلي يهزمون مصر للتأمين 81-46 في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي "رجال" فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين بنتيجة 81-46، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ظهورًا مميزًا للفريق، الذي نجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 81-46.

وبهذه النتيجة واصل الفريق الاحمر عروضه القوية التي يحققها في البطولة، بعد أن كان قد توج بلقب بطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب فريق الاتحاد السكندري.

وتوج الأهلى في الموسم الجاري ببطولات كأس مصر والبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط للمحترفين وبطولة منطقة القاهرة.