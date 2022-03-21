كواليس مران المنتخب.. جمال علام يجتمع مع كيروش تحديد موعد السفر للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

خاص المنتخب الوطني، مرانه الأول، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي السنغال الحاسمتين للتأهل لمونديال قطر 2022، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

واكتمل صباح اليوم الإثنين، معسكر المنتخب الوطني بعد انضمام المحترفين الخمسة محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت، ومحمود حسن تريزيجية لاعب باشاكشهير المعار من أستون فيلا، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

وحرص جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على حضور المران الأول للمنتخب الوطني، لمؤازة اللاعبين قبل مواجهة السنغال.

وعقد علام اجتماعا مع كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني لتحديد موعد السفر للسنغال، لخوض مواجهة الإياب المقرر هلها يوم 29 مارس الجاري.

ومن جانبه، حرص كارلوس كيروش على الاطمئنان على تواجد الجماهير في مواجهة السنغال المقبلة باستاد القاهرة يوم الجمعة 25 مارس.

وقرر كيروش الاجتماع باللاعبين في وسط الملعب قبل المران، الذي تركز على التدريبات التكتيكية.

وأجرى لاعبو المنتخب الـ23 ، صباح اليوم الإثنين، عملية استشفاء، لفك العضلات، قبل إلقاء كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب أول محاضراته للاعبين.