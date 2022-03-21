عائدون للمونديال.. طارق مصطفى لـ"الخليج 365": زيزو مهم لإيقاف ماني.. ولدي أمنية للقضاء على ثنائي السنغال الخطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

يترقب جمهور الكرة المصرية، مواجهتي المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي، ضمن الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر اقامتها بقطر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظير السنغالي، ذهابًا يوم الجمعة المقبل بالقاهرة، على أن يلتقي المنتخبين الثلاثاء إيابًا بالعاصمة السنغالية داكار.

وأكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق للمنتخب المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على صعوبة مواجهتي السنغال وأن الجميع مطالب بالوقوف مع الجهاز الفني واللاعبين.

وقال طارق مصطفى: "مباراتي السنغال الأهم في تاريخ هذا الجيل من اللاعبين وكذلك الجهازالفني، تمنيت تواجد محمد شريف وأحمد عبدالقادر ضمن الاختيارات ولكن علينا الآن تقديم الدعم واحترام خيارات كارلوس كيروش".

وأضاف مدرب المنتخب الوطني السابق: "أحمد عبدالقادر لفت الأنظار بشدة ويملك إمكانيات فنية مختلفة وغير متوفرة في قوام المنتخب، وكنت أفضل تواجده خلال بطولة كأس العرب لمنحه الخبرة الدولية والتعرف على شخصيته من قبل الجهاز الفني تمهيدًا لمواجهة السنغال".

وأوضح طارق مصطفى: "إذا تحدثنا عن نقص الخبرة الدولية لدى أحمد عبدالقادر، فالأمر مختلف فيما يتعلق بمحمد شريف المتمرس في البطولات الأفريقية وهداف النادي الأهلي ويمر بفترة رائعة ويستطيع التحرك بشكل جيد وسريع للغاية ووجوده كان أمرًا ضروريَا خاصة في مباراة الذهاب بالقاهرة".

وتمنى نجم الزمالك السابق، أن يدفع مدرب المنتخب، البرتغالي كارلوس كيروش بأحمد سيد زيزو في التشكيل الأساسي على أن يتواجد مع الظهير الأيمن عمر كمال عبدالواحد وأمامه محمد صلاح لغلق المساحات على الثنائي السنغالي الخطير، ساليو سيس وساديو ماني.

وجاء التشكيل المتوقع من طارق مصطفى لمواجهة السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي "الونش"، عمر كمال

الوسط: محمد النني، عمر السولية، أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.