الزمالك يصعد لمواجهة الأهلي بنصف نهائي دوري الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تأهل الزمالك إلي دور نصف النهائي لبطولة دوري النخبة للكرة الطائرة بعد تكرار فوزه على سموحة ليصطدم بالأهلي الذي صعد إلى نفس الدور صباح اليوم الأثنين على حساب هليوبوليس .

وفاز الزمالك على سموحة بثلاثة أشوط نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين في المباراة الثانية من مواجهات دور الثمانية التي تقام بنظام البلاي أوف (Best of3).

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولي التي أقيمت أمس الأحد 3-1 ليضمن صعوده لمواجهة الأهلي في دور نصف النهائي.

وتألق مع الزمالك محترفه الكوبي الجديد يوسفاني هيرنانديز فيما تألق من بين صفوف الفريق الأزرق السكندري عملاقه محمود أبو رية .

وحسم الزمالك الشوط الأول 25-20 والثاني 25-16 وفاز بالشوط الأخير.

وفي مواجهة سهلة هزم الأهلي على هليوبوليس بثلاثة أشواط نظيفة 25 -12 و25-16 و 25-19 وهي نفس نتيجة المباراة الأولى التي فاز بها الأهلي بنفس النتيجة حيث فاز بالشوط الأول 25-18، والثاني بنتيجة 25-15، والثالث بنتيجة 25-11.

وتفام مباراة نصف النهائي بنظام البلاي أوف (Best of3) حيث يتأهل الفريق الذي يفوز بمباراتين للدور النهائي.