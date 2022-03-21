سفيرة مصر بالسنغال تكشف لمصراوي الأجواء قبل تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكدت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، أن الجماهير السنغالية متحمسة لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، مشيرةً إلى نتيجة مباراة الذهاب ستحسم كل الترتيبات للقاء الإياب.

وقالت نهى خضر، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الجماهير السنغالية متحمسة للغاية لمواجهة منتخب مصر، ويتوقعون مباراة قوية وأن يكون هناك نية ثأر من الجانب المصري خاصةً بعد الفوز على الفراعنة في نهائي أمم أفريقيا، ولكن بكل الود والحب والترحاب والروح الرياضية المعروفة عن الشعب السنغالي خاصة تجاه المصريين".

وعن الاستعدادات لمباراة الإياب في السنغال، أكدت: "في حالة تحقيق الفوز في مصر نتوقع أن نستقبل 10 طائرات قياسا بما حدث في الكاميرون، ولكن حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل مؤكدة أو رؤية واضحة، كل شيء متوقف على نتيجة مباراة الذهاب".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم في إستاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 25 مارس الحالي، والإياب في السنغال يوم 29 من نفس الشهر.