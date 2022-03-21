كرة سلة.. فوز مريح للأهلي ومثير للزمالك في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تغلب الأهلي على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 81-46، في ثاني مباريات دور الثمانية لدوري السوبر لكرة السلة، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وأحكم الأهلي سيطرته على اللقاء حيث أنهى الشوط الأول (الفترة الأولى والثانية) 50-20 قبل أن يفوز بالشوط الثاني 31-26 .

وشهدت المباراة عودة مروان سرحان للأهلي بعد شفاءه من الإصابة التي أدت لغيابه نحو 3 أشهر فيما غاب أحمد مهيب وبودي ناصر وعمر عزب

للإصابة.

وفي مباراة أخرى في دور الـ 8 كرر الجزيرة فوزه على سبورتنج واستطاع أن يفوز 73- 59 بعد فوزه بالمباراة الأولى 66-59 .

ويلعب الفائز من الأهلي والتأمين والجزيرة وسبورتنج في دور نصف النهائي.

وحقق الزمالك فوزاً مثيراً على المصرية للإتصالات 85-84 في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

وعوض الزمالك خسارته أمام المصرية للإتصالات بنتيجة 67-80، في أولى مباريات دور الثمانية بفوز بشق الأنفس.

وفي أخر المباريات حقق الاتحاد فوزه الثاني على سموحة بنتيجة 87-76 ليضع قدماً في نصف النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى 85-67 .

وتقام مباريات دور الثمانية لدوري السوبر لكرة السلة بنظام ( البلاي أوفس ) Best of 5, ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات في السلسلة إلى نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للسلة.

وتقام المواجهات المتبقية من دور الثمانية لدوري السوبر للسلة أيام 25و27و31 من شهر مارس الجاري، على صالات الأندية المتنافسة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات نصف النهائي لدوري السوبر للسلة على صالة برج العرب بالإسكندرية بينما تقام المباراة النهائية لمسابقة دوري السوبر للسلة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.