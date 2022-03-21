تفاصيل وراتب عقد ياسر إبراهيم الجديد مع الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حسم مسؤولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعدما بات اللاعب من أحد الركائز الأساسية في الفترة الماضية.

ونشر موقع «الوطن سبورت» أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، أوصى بتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في شهر يناير المقبل.

وتحدث أمير توفيق مع ياسر إبراهيم خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على تفاصيل عقده الجديدة في الأهلي وراتبه طوال مدة العقد.

تفاصيل عقد وراتب ياسر إبراهيم

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إنه سيتم تجديد عقد ياسر إبراهيم لمدة 4 سنوات جديدة وذلك في ضوء خطة لجنة التخطيط لتجديد عقود لاعبي الفريق الذي ينتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وتابع المصدر أن ياسر إبراهيم سيصل راتبه إلى 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو راتب لاعبي الفئة الثانية بفريق الكرة الأول في النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يقوم ياسر إبراهيم بتوقيع عقوده الجديدة مع الأهلي بعد الانتهاء من المشاركة في صفوف المنتخب الوطني أمام السنغال في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم والمقرر لهم يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري.

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية لمدة 8 أيام متواصلة، في ظل فترة التوقف الدولي، ويبدأ الأحمر استعداداته لمواجهة الهلال السوداني، مساء يوم 2 أبريل 2022، على ستاد «الأهلي WE السلام»، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاح النادي الأهلي للفوز أمام الهلال السوداني لحسم التأهل إلى نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز بـ13 نقطة، والهلال والمريخ السودانيين في المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.