شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى أبو جبل أمام بترو أتلتيكو ضمن أفضل تصديات الجولة الخامسة بأفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تصدى محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، ضمن أفضل تصديات الجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر"، فيديو لأفضل التصديات معلقا عليه: "سرعة رد فعل.. تمركز سليم على خط المرمى.. الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا شهدت العديد من التصديات المذهلة".

وتعادل فريق الزمالك سلبيا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف بترو أتلتيكو صاح وصافة المجموعة برصيد 11 نقطة، والوداد المغربى في المركز الأول برصيد 12 نقاط، وأخيرا نادى ساجرادا في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وينتظر الزمالك 6 مباريات فى أبريل كالتالى:

1 أبريل: الزمالك × ساجرادا الأنجولى "دورى أبطال أفريقيا"

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

واستأنف الزمالك تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة الأحد، عقب العودة من أنجولا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي السبت الماضي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.