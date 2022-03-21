شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل بيرسي تاو عن المشاركة في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها بيرسي تاو لاعب الأهلي، أنه يحتاج إلى 10 أيام قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع بيرسي تاو لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية قبل العودة للمشاركة في مباريات الأهلي، وفقا لاستجابته للعلاج، بعدما أقبتت الفحوصات التي خضع لها حاجتته لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة 8 أيام منذ الانتهاء من مواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات الإفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 13 نقطة، ويحتاج الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.