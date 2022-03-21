شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يحضر مران المنتخب الوطنى لدعم اللاعبين قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، مران منتخب مصر، اليوم الإثنين، الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واكتملت اليوم القوة الضاربة للمنتخب الوطنى بوصول جميع المحترفين وهم محمد صلاح ومحمد الننى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد استعدادا لمواجهة السنغال.

وفى السياق ذاته، تصل بعثة منتخب السنغال إلى القاهرة يوم 23 مارس الجارى، لمواجهة منتخب مصر يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022.

وتضم بعثة السنغال 35 فردًا، حيث يخوض أسود التيرانجا مرانًا واحدًا باستاد القاهرة يوم 24 من الشهر الحالي.