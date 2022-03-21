شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. ماذا ينتظر الزمالك مع فيريرا في شهر أبريل المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، 6 مواجهات خلال شهر أبريل المقبل، سواء على المستوى الأفريقى أو على المستوى المحلى، بعد انتهاء التوقف الدولى بسبب مباراتى منتخب مصر أمام السنغال.

ويحتل نادى الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 25 نقطة كمن 11 مباراة، حيث فاز 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، بينما ودع الفارس الأبيض منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما فقد آماله في التأهل للدور المقبل بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف الوداد المغربى المتصدر برصيد 12 نقطة والوصيف بترو أتلتيكو الأنجولى الذى جمع 11 نقطة، فيما يتذيل ساجرادا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ونستعرض في التقرير التالى ماذا ينتظر فيريرا مع الزمالك في أبريل المقبل:

1 أبريل: الزمالك × ساجرادا الأنجولى "دورى أبطال أفريقيا"

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

واستأنف الزمالك تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة الأحد، عقب العودة من أنجولا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي السبت الماضي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.