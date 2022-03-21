«كلاسيكو الإهانة».. ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة ريال مدريد المذلة من برشلونة برباعية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

سلّطت الصحف الإسبانية والعالمية الأضواء على مواجهة الكلاسيكو التي فاز فيها برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في عقر داره، ملعب سانتياجو بيرنابيو"، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

وأحرز أهداف الفريق الكتالوني كل من الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقتين 29 و53، والمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة 38، والدولي الإسباني فيران توريس في الدقيقة 47.

فوز برشلونة الكبير، بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لاقى إعجاباً وإشادة كبيرة من الصحف الإسبانية والعالمية، حيث قالت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني: "برشلونة يهين ريال مدريد ويحسم الكلاسيكو".

وأشادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بانتصار برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد نتيجة وأداء، معنونة: "برشلونة فاز في سانتياغو برنابيو وهو يتمشى"، في إشارة منها إلى الفوز السهل الذي حققه الفريق في الكلاسيكو.

على الجانب الآخر، تفاعلت الصحف المدريدية، مع هزيمة النادي الملكي في الكلاسيكو، معترفة بأفضلية برشلونة المطلقة في المباراة.

وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية إن برشلونة "أقام مهرجاناً في قلب سانتياغو برنابيو".

وهاجمت صحيفة "آس" المدريدية قرارات المدرب الإيطالي للميرينجي، كارلو أنشيلوتي، قائلة إن تشافي ولاعبيه "رقصوا كما أرادوا في الكلاسيكو"، مضيفة أن النادي الملكي دفع ثمن أخطاء مدربه.

وأشادت الصحيفة بحارس مرمى الفريق الملكي، البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ ناديه من خسارة كبيرة وتاريخية أمام برشلونة.

كما وصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الأداء المميز الذي ظهر به برشلونة في "سانتياجو برنابيو" بأنه "استعراض فني وتكتيكي رائع"، مضيفة إن "المعلم تشافي وتلاميذه كانوا بنزهة في مدريد".

وعبر موقع "جول" في نسخته الإنجليزية عن إعجابه بالمستوى المميز الذي قاد برشلونة لتحقيق فوز كبير على ريال مدريد في القمة الإسبانية، وقال: "برشلونة يسحق مدريد في الكلاسيكو".