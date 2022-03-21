شكرا لقرائتكم خبر عن الأثقال يخطط لاستضافة بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود إلى استضافة بطولة أفريقيا للكبار التى حصلت مصر على شرف تنظيمها فى ديسمبر المقبل بمحافظة الأقصر.

وقال عبد المقصود فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه البطولة سيشارك بها عدد كبير من الدول نظرًا لأنها مؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة، مشيرًا إلى أن التفكير فى الأقصر لإنها مدينة جاذبة وتراث مصرى.

كما كشف محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال مسبقا، عن دخول منتخبا الناشئين والشباب معسكر مغلق ببورسعيد بدءًا من الأحد ويستمر لمدة ما يقرب من شهر ونصف استعدادًا لبطولتى العالم للناشئين باليونان شهر مايو القادم وبطولة العالم للشباب بالمسكيك شهر يونيو المقبل.

فيما ضمت قائمة اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخبات رفع الأثقال للرجال والسيدات بعد التجارب الدولية التي أقيمت بالتزامن مع بطولة الجمهورية للدرجة الأولي المقامة حاليًا في رأس البر وتجارب المنتخب والتي تختتم منافستها السبت مجموعة من أبرز اللاعبين والوجوه الجديدة.

وإستقر الاتحاد علي تشكيل المنتخبات بناء علي قرار اللجنة الفنية العليا التي ضمت علاء حسن كامل مدير المنتخبات والجهاز الفني للرجال بقيادة الدولي الأولمبي عمرو السيد رمضان ومدربه المساعد بطل العالم احمد فرج فرغل وعلي السيد عطية بطل العالم.. وللسيدات المدير الفني إسماعيل سنوسي إسماعيل صاحب الخبرات الكبيرة والمدرب المساعد حسن صبحي محمد ومحمد ابراهيم طنطاوي والمدير الأداري كابتن عادل سليمان.. وللناشئين والشباب محمد عيسي المدير الفني والمدرب المساعد محمد حسن وأحمد محمد أحمد.

وجاءت الاختيارات علي النحو التالي: للمنتخب الأول رجال الذي يستعد لبطولة أفريقيا والعالم وأولمبياد باريس كل من: أحمد عبد الغني ومحمود شكري واسلام أبو الوفا وكريم كحلة واحمد عاشور وجابر فرحان وأحمد جابر واحمد عماد واحمد عبد العزيز.

وللسيدات: البطلة الأولمبية سارة سمير وبسمة عماد إسراء راشد وميار عبد القادر ونعمة سعيد وسمر حبشي وحليمة عبد العظيم وشيماء خلف