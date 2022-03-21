شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يرفضون راحة موسيماني ويخوضون تدريبات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عدد من لاعبي الأهلي قضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر من قبل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وفضلوا أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي السنغال المؤهلتين لكأس العالم 2022.

وهناك أكثر من لاعب حرصوا على أداء تدريبات خاصة خلال فترة توقف الدوري مثل حسين الشحات ومحمد هاني ومصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد محمود من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، وحرصوا على أداء تدريبات بدنية في الجيم للحفااز على فورمتهم البدنية.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية لمدة 8 أيام منذ الانتهاء من مواجهة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات الأفريقي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 13 نقطة ويحتاج الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.