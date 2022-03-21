شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستغل توقف الدورى لتصحيح أخطاء لاعبى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، فترة توقف الدوري لعلاج بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري.

وكان أحمد سامي المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز علي دمنهور 3-1 في الدور الـ32 ببطولة كأس مصر يوم الجمعة الماضية .

ويستعد سموحة لمواجهة فريق بيرميدز يوم 13 من شهر أبريل المقبل، والذي يعول عليها المدير الفني لفريق سموحة الكثير خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام فريق فيوتشر في بطولة الدوري برباعية نظيفة .

وكان سموحة قد تلقى هزيمة عريضة أمام فيوتشر (0-4)، في آخر مباراة له بالدوري الممتاز.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي سموحة باختيار اللاعب "عبدالرحمن أحمد زكي" لاعب فريق سموحة لكرة القدم للإنضمام لصفوف المنتخب المصري تحت 20 عام في التجمع القادم خلال الفترة من 18 مارس حتى 29 مارس وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع فريق سموحة.