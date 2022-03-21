شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى المهمة السادسة لـ عماد النحاس مع أندية الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى الاتحاد السكندرى عن تعيين عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

ووصل عماد النحاس مقر النادي لتولى المهام الفنية للفريق، وحرصت لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري، برئاسة أحمد عبد المجيد وأحمد محمد أحمد ومحمد البحيرى، على استقبال النحاس.

المهمة السادسةويعتبر تدريب الاتحاد السكندرى المهمة السادسة لعماد النحاس مع أندية الدورى المصرى، حيث بدأ الرحلة بتدريب أسوان فى 2014 إلى 2016، ثم انتقال لتدريب الشرقية في فبراير 2017 إلى يوليو 2017، ثم الرجاء المطروحى من سبتمبر 2017 إلى ديسمبر 2017، وبعدها تولى تدريب طنطا لفترة قصيرة فى بداية مارس حتى نهاية أبريل 2018، وأخيرا نادى المقاولون العرب الذى يعد الفترة الأكبر فى مشوار عماد النحاس من 25 أكتوبر 2018 حتى 28 ديسمبر 2021.

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أعلن عماد النحاس مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، وجاء جهاز عماد النحاس كالتالى: عماد النحاس مديرا فنيا، علاء عبد الغنى مدربا عاما، رامى ربيع مدربا، محمد قطب مدربا، محمد فتحى مدرب حراس مرمى.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.