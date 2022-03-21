شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد بيكهام الموسم المقبل لحل أزمة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم خط دفاع الأهلي الموسم المقبل، والذى واجه أزمات ما بين نقص عددى أو تراجع مستوى بعض اللاعبين، وهو ما دفعه لاستعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر في انتقالات يناير الماضية.

ويوجد اتجاه لدى لجنة التخطيط بالأهلي فى استعادة بيكهام بالموسم المقبل لحل أزمة الدفاع فى الموسم الجديد، لاسيما بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب رفقة سموحة بالموسم الحالي، وكان قريبا من الانضمام لمنتخب مصر قبل المشاركة في معسكر أمم أفريقيا الأخيرة.

ويتوقف حسم مصير بيكهام النهائي من العودة على موقف عدد المدافعين الذين سيتم قيدهم في الموسم المقبل، وكذلك حالة المغربي بدر بانون ومدى جاهزية محمود متولي لتدعيم فريقه بالمباريات لاسيما أن الفريق الأحمر يفتقد جهودهما في الوقت الحالي، بخلاف تراجع مستوى رامي ربيعة وأخطائه التي ارتكبها في أكثر من مباراة أبرزها مباراة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية وكذلك تراجع مستوى أيمن أشرف.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في إيجاد أفضل من بديل في الدفاع للتعامل مع ضغط المباريات الكبير في ظل خوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يدفعه للاستعانة بأكبر عدد من لاعبي قلب الدفاع في الموسم المقبل لتفادي أخطاء الموسم الحالي.