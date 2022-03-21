شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. ظهور مميز لـ عبد الشافى وتألق عبد الله جمعة وسيسيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة على هامش مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وقاد تقسيمة اللاعبين البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، وتولى أسامة نبيه وروي أجواش المدرب العام مهمة تصحيح الأخطاء من خلال تعليمات المدرب البرتغالي.

وشهدت التقسيمة بعض الجمل الفنية التي حددها الجهاز الفني، وتألق فيها محمد عبد الشافي وسجل هدفا رائعا باستلام الكرة من كرة عرضية وتسديدها بقدمه اليمنى في الشباك، كما ظهر عبدالله جمعة وسيسيه في التقسيمة بشكل جيد.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، الأحد، عقب العودة من أنجولا بعد مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي السبت الماضي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.