شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم هليوبوليس 3 /0 ويتأهل إلى قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على هليوبوليس بنتيجة 3 /0 فى ثانى جولات "البلاى أوف" بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022.

وبهذه النتيجة نجح الأهلى فى التأهل إلى دور قبل النهائى فى نظام البلاى أوف بعد فوزه فى جولة أمس على هليوبوليس أيضا .

يقام نظام التأهل بأنه فى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة على نفس الصالة ويتأهل الفريق الفائز بمبارتين إلى الدور نصف النهائى، والخاسر للعب على المراكز من الخامس إلى الثامن .

ومن المقرر أن يتم تحديد صالات الدور قبل النهائى و النهائى عقب إنتهاء هذه المرحلة وفقا لموافقات الصالات التى ستحددها لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة برئاسة عصام أنور .