شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات تنتظر موسيماني مع الأهلي فى أبريل المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النادى الأهلى تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى 7 مباريات خلال شهر أبريل المقبل، سواء على المستوى الأفريقي أو على المستوى المحلى بعد انتهاء التوقف الدولى بسبب مباراتى منتخب مصر أمام السنغال.

ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 28 نقطة من 10 مباريات فقط فاز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة، بينما يحتل المركز الثانى في مجموعته بدورى ابطال أفريقيا برصيد 7 نقاط من 5 مباريات فاز مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى مباراة، ويتبقى له مباراة أمام الهلال فى الجولة السادسة صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر صن داونز المجموعة برصيد 13 نقطة ويتذيل المريخ المجموعة برصيد 4 نقاط.

ونستعرض فى التقرير التالى ماذا ينتظر موسيمانى مع الأهلى فى أبريل المقبل..

1 أبريل: الأهلى × الهلال السودانى "دورى أبطال أفريقيا" على ملعب الأهلى والسلام

6 أبريل: الأهلى والاتحاد السكندرى "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام"

9 أبريل: المصرى والأهلى "الدورى" على ملعب "برج العرب"

12 أبريل: الأهلى وإيسترن كومبانى "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام"

19 أبريل: إنبى والأهلى "الدورى" على ملعب "بترو سبورت"

27 أبريل: الأهلى وطلائع الجيش "الدورى" على ملعب "الأهلى والسلام"

30 أبريل: سيراميكا والأهلى "الدورى" على ملعب "المقاولون العرب".