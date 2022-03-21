شكرا لقرائتكم خبر عن 4 متغيرات فى منتخب مصر بين بطولة أفريقيا ومباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد للمصريين سوى الدعم والدعاء للمنتخب الوطني في مباراتي السنغال، المقرر لها 25 و29 مارس الجارى، بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش القائمة النهائية للفراعنة التي تخوض الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

كيروش لم يتخل عن عاداته السابقة بضم لاعبين جدد واستبعاد آخرين، وإن كان فى أضيق حدودها هذه المرة، فجاءت أبرز الأسماء الجديدة لتعويض غيابات اضطرارية فى صفوف المنتخب.

وغاب 8 لاعبين عن التواجد فى صفوف منتخب مصر، رغم ظهورهم فى القائمة أثناء المشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا وهم: أحمد حجازي وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة، ومهند لاشين ومروان داوود ومحمد شريف ومحمود جاد لأسباب فنية، كما تم استبعاد عبد الله السعيد بسبب قرار اللاعب بالاعتزال الدولي.

بينما انضم 4 لاعبين جدد، لم يشاركوا فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا، وهم: محمد مجدى أفشة وياسر إبراهيم وعمر جابر ونبيل عماد دونجا، بعد تألقهم مع فرقهم في الفترة الأخيرة وحاجة المنتخب لجهودهم.

كيروش يدخل مواجهتي أسود التيرانجا بعدما اكتسب ثقة كبيرة مع المنتخب، خاصة بعد الحصول على رابع كأس العرب ووصافة أمم أفريقيا، والتقدم فى التصنيف 11 مركزا ما جعل الفراعنة يرتقون للمركز 34 عالميا والرابع قاريا.

ويأمل المدرب البرتغالي فى التغلب على أزمة ضيق الوقت التي تواجه المنتخب قبل المباراة الأولى بالقاهرة أمام رفاق ساديو ماني، حيث لن يتدرب الفراعنة سوى أربعة أيام فقط قبل اللقاء الأول، لكن الرهان على خبرات اللاعبين وإصرار كيروش يرفع سقف الطموحات.. والكل يحلم بتأشيرة رابعة لمصر في المونديال العالمي.