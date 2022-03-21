عائدون للمونديال.. طارق السعيد يختار لمصراوي الطريقة الأفضل لتخطي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى انضمام محمد شريف مهاجم الأحمر، لقائمة الفراعنة استعدادًا لمباراتي السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال السعيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراتي السنغال تحتاج لمهاجم يمتلك حس تهديفي عالي، لذلك كنت أفضل وجود شريف، مع محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، ولكن كل الاحترام والتقدير لاختيارات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، هو على دراية كبيرة باختياراته".

وتابع لاعب منتخب مصر السابق: "بالتأكيد كيروش لديه سيناريوهات كيف سيدير المباراتين، وأعتقد أنه لن يغير طريقة لعبه 4-3-3، وأنا أفضلها لأنها طريقة متوازنة بشكل كبير بين الهجوم والدفاع، ويجب الاستغلال الأجنحة بشكل كبير من المباراتين، والحذر من الهجمات المرتدة، في ظل وجود ساديو ماني".

وأشار طارق السعيد إلى: "محمد صلاح سيكون عليه دور كبير في المباراتين، في ظل الرقابة الكبيرة التي ستكون عليه، ويجب أن يتلقى الدعم من لاعبي وسط الملعب من أجل صناعة الفارق في المباراة".

وعن توقعاته لنتيجة المباراتين قال السعيد: "أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، وبالنسبة لي أفضل نتيجة هي فوز مصر بهدفين دون رد، لأنه سيكون هناك ضغط جماهيري كبير على اللاعبين في السنغال، أنا أعلم جيدًا الأجواء هناك في غاية الصعوبة".

وبسؤاله عن ذكرياته في مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2002: "لن أنسى مواجهة السنغال في القاهرة وتحقيق الفوز بهدف أحمد حسام ميدو، في وجود 100 ألف مشجع، وجيل ذهبي للأسود بوجود الحاجي ضيوف، بابا ضيوف، وهنري كامارا".

وأضاف: "بالفعل نجحنا في تقديم مباراة كبيرة، ولكن الحظ لم يكن حليفنا في ظل وجود 3 منتخبات عربية في المجموعة مصر والمغرب والجزائر كان أمرًا في غاية الصعوبة".

وتابع "السنغال كان حظهم أوفر، خاصة بعد تعادلنا في المباراة الأخيرة أمام الجزائر، التي كان بإمكانها أن تأهلنا لنهائيات كأس العالم".

ووجه طارق السعيد رسالة للاعبي منتخب مصر: "نثق بكم أنتم قادرين على تحقيق الحلم، وتعويض الشعب المصري عن خسارة نهائي أفريقيا، الجميع خلفكم ويدعمكم".