الأرجنتين تفقد مارتينيز بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

أما النجم ليونيل ميسي، الذي يعاني من الأنفلونزا، فسينضم إلى المنتخب غدا الثلاثاء ويأمل أن يكون متاحا للمشاركة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي في بوينس آيرس يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا على منتخب الإكوادور بعدها بثلاثة أيام.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.