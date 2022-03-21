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الأرجنتين تفقد مارتينيز بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب إصابته بعدوى فيروس .

أما النجم ليونيل ، الذي يعاني من الأنفلونزا، فسينضم إلى المنتخب غدا الثلاثاء ويأمل أن يكون متاحا للمشاركة.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي في بوينس آيرس يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا على منتخب الإكوادور بعدها بثلاثة أيام.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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