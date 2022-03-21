مدرب إيطاليا: لم نستحق التأهل للمونديال.. وصلاح ظُلم في الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن أسباب فشل "الآتزوري" في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر.

وفشل منتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بشكل مباشر، بعدما حل ثانيا في المجموعة الأولى من التصفيات، بفارق نقطتين خلف منتخب سويسرا، وذلك بعد أشهر قليلة من تتويجه ببطولة يورو 2020.

مانشيني أكد في مقابلة حصرية مع "العين الرياضية" التي تصدر من العاصمة الإماراتية أبوظبي أن منتخب بلاده لم يستحق التأهل لنهائيات المونديال بشكل مباشر، كما أنه واجه سوء حظ منعه من تحقيق ذلك.وقال مانشيني: "يجب أن يعلم الجميع أننا فزنا ببطولة كأس أمم أوروبا عن جدارة، لأننا منتخب قوي جدا، ولكن للأسف لم نستحق أن نعبر إلى المونديال بشكل مباشر".

وعن سبب الفشل في التأهل، قال المدرب الإيطالي: "كان حظنا سيء جدا، بعد ضياع ضربتي جزاء في مباراتين متتالتين كانتا حاسمتين من أجل الصعود، كان يكفي أن نسجل ضربة جزاء واحدة للعبور، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذا جزء منها".ويشير مانشيني إلى فشل لاعبه جورجينيو في تسجيل ضربتي جزاء ضد سويسرا، في الجولتين الخامسة والتاسعة من التصفيات، لتنتهي المباراتان بالتعادل، وتحسم سويسرا صدارة المجموعة والتأهل.

ورغم فشله في تسجيل الركلتين، إلا أن مانشيني أكد أن جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، كان هو من يستحق الحصول على الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وأوضح مدرب "الآتزوري": "لقد ظُلم جورجينيو، لأنه كلاعب استطاع في عام واحد الحصول على دوري أبطال أوروبا مع فريقه، وكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده، ومنذ أسابيع فاز أيضا بكأس العالم للأندية".وفي الوقت نفسه، اعتبر مانشيني أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تعرض للظلم في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أنه استحق الحصول على مركز أفضل من السابع.على المستوى العربي أيضا، أثنى روبرتو مانشيني على منتخب الجزائر، مؤكدا أنه كان خائفا من قدرته على تحطيم الرقم القياسي لـ"الآتزوري" بعدم التعرض لأي هزيمة على مدار 38 مباراة متتالية، قبل أن تتوقف سلسلة "محاربي الصحراء" عند الرقم 35.

وقال مانشيني ردا عما إذا كان خائفا من تحطيم الجزائر لرقم إيطاليا القياسي: "نعم، لقد كانوا قريبين من ذلك، وهذه قيمة الأرقام القياسية، فقد خُلقت من أجل أن يحطمها واحد للآخر".

واستدرك: "الجزائر منتخب قوي، وكان لديه رقم قياسي كبير بعدم الخسارة لمباريات كثيرة متتالية".وأتم: "دعني أقولها بصراحة، الجزائر منتخب قوي، وكذلك السعودية، وكل المنتخبات العربية لديها حظوظ في الصعود للمونديال، لأنها تملك كل المقومات من أجل الفوز".يُذكر أن المنتخبات العربية تستعد لخوض مواجهات نارية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، عن قارتي أفريقيا وآسيا، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.