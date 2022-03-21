نادر السيد لمصراوي: الشناوي الأجدر بالبدء كأساسي أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أكد نادر السيد، الحارس الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر، أن القائمة المختارة لمواجهتي السنغال الحاسمتين بتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أرى القائمة المختارة لمباراتي السنغال هي الأحق والأجدر، ويجب مساعدتهم من أجل تحقيق الحلم.

وأضاف: " الحارس محمد الشناوي اعتقد أنه الأجدر بالبدء كأساسي، فهو يلعب بشكل أساسي وابتعد للاصابة وبعدها عاد بشكل قوي".

وأوضح، أن هذا الأمر بعيد تماما عن الأزمات التي مر بها محمد أبو جبل حارس الزمالك مؤخرا، مؤكدًا أن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب.

ويرى نادر السيد أن التشكيل الأفضل لخوض مواجهة السنغال سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن ترزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد.