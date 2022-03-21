تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مواجهتان حاسمتان سيخوضهما منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لحسم إحدى بطاقات التأهل عن قارة إفريقيا لمونديال 2022.

وتقام مواجهة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل 25 مارس على ملعب إستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

واصطدم المنتخبان في 14 مواجهة سابقة شهدت تفوقا للفراعنة، حيث فازت مصر في سبع مباريات، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في ثلاث مناسبات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز أسود التيرانجا ثمانية أهداف.

المواجهات الثلاث الأخيرة جاءوا بشكل سلبي لمصر، حيث ودَّع المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 بعد الهزيمة ذهابا وإيابا، كما خسر لقب أمم أفريقيا 2021 في المباراة النهائية للبطولة، ليسعى المنتخب للثأر من السنغال في موقعتي الجمعة والثلاثاء.

ويسعى المنتخب للثأر من خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي البطولة التي اختتمت بالكاميرون الشهر الماضي، كما يطمح للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات من قبل، وذلك أعوام 1934 و1990 بإيطاليا، بالإضافة إلى النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018، ولم يتجاوز دور المجموعات بعد الخروج بلا أي نقطة.

ونستعرض في السطور التالية تاريخ مواجهات مصر والسنغال:

المواجهة الأولى بين ومصر والسنغال جاءت عام 1986 في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، وحقق أسود التيرانجا الفوز (1-0).

والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وظهرت مصر بقوام المنتخب الأولمبي وحققت الفوز (1-0) بهدف أيمن يونس.

وتجددت المواجهة بينهما بعد عشر سنوات في تصفيات أمم أفريقيا عام 1997، وتعادلا سلبيا ذهابا في السنغال، وفاز منتخب مصر في القاهرة إيابا (2-0) بثنائية حازم إمام وهادي خشبة.

والتقت مصر مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2000، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز (1-0) بهدف حسام حسن.

المواجهة السادسة جاءت عام 2001 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل الفريقان سلبيا في لقاء الذهاب بالسنغال، قبل أن تفوز مصر على أرضها (1-0) بهدف أحمد حسام ميدو.

ثم تجدد اللقاء بين مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2002، وحقق منتخب السنغال الفوز الثاني له أمام الفراعنة بعد التفوق بنتيجة (1-0) خلال دور المجموعات.

أول لقاء ودي يجمع بين المنتخبين عام 2003، فازت مصر (1-0) بهدف حمل توقيع أحمد حسام ميدو الذي دوَّن ثاني أهدافه في شباك أسود التيرانجا.

وفي الودية الثانية بين المنتخبين عام 2005، حقق منتخب مصر الفوز (4-2)، وحملت الرباعية توقيع كل من حسن مصطفى، عماد متعب وعمرو زكي (هدفين)، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعتبر تلك المواجهة مباراة دولية كاملة.

وضرب منتخب مصر موعدا جديدا مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2006 في الأراضي المصرية، وحقق الفراعنة الفوز بنتيجة (2-1)، وأحرز الهدفين أحمد حسن من ركلة جزاء وعمرو زكي -في ثالث زيارة له للشباك السنغالية-.

وتجدد الصراع بين المنتخبين عام 2014 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر منتخب مصر في المباراة الأولى بالسنغال (2-0) بثنائي مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانجا الفوز في إستاد القاهرة بنتيجة (1-0) بهدف مبكر ثان لمامي بيرام ضيوف.

وفي المواجهة الأخيرة يوم 6 فبراير الماضي، جمع نهائي أمم أفريقيا 2021 بينهما في الكاميرون وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي، قبل أن يخسر منتخب مصر في ركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، ويحقق منتخب السنغال اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب مصر صاحبة الرقم القياسي (7 ألقاب).

تاريخ مواجات مصر والسنغال في سطور

مباريات: 14

فوز مصر: 7

فوز السنغال: 4

التعادل: 3

أهداف لمصر: 12

أهداف للسنغال: 8