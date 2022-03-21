خاص.. تفاصيل جلسة كيروش مع لاعبي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

اجتمع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، مع لاعبي الأهلي والزمالك، في انطلاقة معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي السنغال الحاسمتين للتأهل لمونديال قطر 2022.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، فيما تقام مواجهة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وعلم الخليج 365، أن كيروش اجتمع مع لاعبي الأهلي والزمالك مع انطلاقة المعسكر، مطالبا إياهم بالتركيز على مواجهتي السنغال وتحقيق هدف التأهل للمونديال.

كما طالب المدير الفني البرتغالي من اللاعبين نسيان المتاعب الأفريقية للأهلي، وخروج الزمالك من دوري الأبطال، والتركيز في المرحلة المقبلة مع المنتخب.

وتضم قائمة المنتخب محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وأيمن أشرف، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة من الأهلي، ومحمد أبو جبل، ومحمود علاء، وإمام عاشور، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وأحمد سيد زيزو، من الزمالك.