مصدر بالأهلي لمصراوي: تاو سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

خضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لأشعة عقب إصابته في مباراة المريخ السوداني التي جرت في ملعب الأهلي we السلام بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة الخليج 365 أن بيرسي تاو خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة في الركبة وليس لها علاقة بالعضلة الأمامية أو الضامة .

واضاف:" بيرسي تاو يحتاج إلي 10 أيام من وقت الإصابة قبل العودة للتدريبات الجماعية وهو سيكون جاهز لمواجهة الهلال السوداني".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، في المباراة التي من المقرر إقامتها أحد يومي 1 و 2 أبريل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.