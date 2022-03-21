الخليج 365 يكشف.. متى يمدد الأهلي تعاقد ياسر إبراهيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالأهلي عن موعد التفاوض مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق بخصوص تمديد عقده مع النادي والاستمرار لسنوات جديدة.

وينتهي تعاقد ياسر إبراهيم مع الأهلي في صيف العام المقبل بعدما كان قد وقع على عقد في يناير 2019 لمدة أربع سنوات ونصف قادما من فريق سموحة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "لم يحدث أن تفاوضنا في الأيام الماضية مع ياسر إبراهيم لتمديد عقده مع الفريق لأن الوقت مازال مبكراً، لكنه في الوقت نفسه من اللاعبين أصحاب الأولوية في التجديد ويلقى اهتماما كبيرا من لجنة التخطيط لقطاع الكرة التي تريد بالفعل استمراره".

وأضاف: "مع نهاية الموسم الحالي سنتفاوض قطعاً مع اللاعب وسنرى مطالبه المالية، وسيتم عرضها على مسؤولو النادي ونحن بدورنا نقدره كثيرا ولن يكون المقابل المالي عائقا بأي حال من الأحوال أمام استمراره".

يُذكر أن ياسر إبراهيم (29 عاما) انضم لمعسكر المنتخب الحالي لمباراتي السنغال في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعدما قدم مردودا جيدا للغاية مع الأهلي، حيث حجز مكانا أساسيا بتشكيل الفريق في المواجهات الأخيرة.