الأهلي يرد على تصريحات مدرب جنوب إفريقيا بشأن إصابة بيرسي تاو

الشارقة - اميمة ياسر -

رد النادي الأهلي على التصريحات التي أدلى بها هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بيرسي تاو.

وكان بروس قد صرح مؤخراً بأنه تم استبعاد بيرسي تاو، من قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة غينيا وفرنسا في المباراتين الوديتين، بسبب تعرضه للإصابة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالنادي الأهلي قوله إن بيرسي تاو لا يعاني من إصابة مزمنة، أو أية إصابات تؤثر على مشاركته مستقبلا في صفوف منتخب بلاده.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام المريخ السوداني، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وكان اللاعب الجنوب إفريقي قد شعر بإصابة في العضلة الأمامية، إلا أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت سلامته، وعدم تجدد إصابته بها، ليشارك أمام فريق المريخ السوداني وينجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه، من الثلاثية التي أحرزها الأهلي في شباك الفريق السوداني.

وغادر بيرسي تاو مباراة الأهلي والمريخ، وأعلن الأحمر عبر موقعه الرسمي تعرض اللاعب لإصابة في الركبة، وشارك طاهر محمد طاهر بدلا منه.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في التاسعة مساء يوم 2 أبريل 2022، على ستاد "الأهلي WE السلام"، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات الجماعية لمدة 8 أيام متواصلة، في ظل فترة التوقف الدولي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر صن داونز بـ13 نقطة، والهلال والمريخ السودانيين في المركزين الثالث والرابع بـ4 نقاط.