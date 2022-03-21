ماذا حدث في مباراة الصعود بالدوري؟.. استبدال الحكم قبل المباراة بدقائق وتجاهل ضربة جزاء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف هيثم عرابي رئيس الشركة الراعية لنادي بلقاس، عن كواليس مواجهة فريقه أمام منية النصر في الجولة الأخيرة بدوري الدرجة الثالثة، وفقدانه فرص الصعود.

وكان يكفي بلقاس الفوز أمام منية النصر للتأهل رسميا للدرجة الثانية، حيث كان يحتل صدارة مجموعته برصيد 42 نقطة، ويلاحقه نبروه بـ41 نقطة الذي خاض مواجهة الجولة الأخيرة أمام بدوية.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان مقررًا أن يدير المباراة الحكم نادر قمر الدولة، ولكن تم إبلاغي قبل انطلاق المباراة بـ15 دقيقة أنه لن يحضر، وتم استدعاء حكم آخر من المنطقة ليدير المباراة".

وأوضح أن مراقب المباراة أخبره بعدم حضور الحكم نادر قمر الدولة، لعدم إبلاغه حيث سقط سهوا إبلاغ الحكم بإدارته للمباراة.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة كاملة حتى وصول الحكم البديل لملعب المباراة وهو محمد الشرقاوي، لتنطلق الساعة الرابعة بدلاً من الثالثة عصر الأحد.

عرابي شكا لمراقب المباراة، وأخبره برغبته في عدم خوض المباراة في ظل غياب الحكم، إلا أن المراقب شدد على أن عدم خوضه للمباراة تعني انسحابه وخسارته لنقاط المباراة وفقا للائحة، وأكد لعرابي أنه تم استدعاء حكم من المنطقة لإدارة المباراة.

وأكمل: "خضنا المباراة، والتي كانت تشير إلى التعادل حتى الوقت بدل الضائع، وفي الدقيقة 92، لم يحتسب الحكم ضربة جزاء واضحة لنا".

وعبر عرابي عن غضبه من تبديل الحكم، في ظل أنها مباراة تحسم الصعود، وبالتالي تم إسنادها لحكم يدير مباريات كبرى بالدوري الممتاز، بدلا من إسنادها لحكم بالمنطقة، في الوقت الذي تسحب اللائحة من الأندية كل الحقوق.

وفي المباراة الأخرى حقق نبروه الفوز الفوز بنتيجة 3-1 ليتأهل للدرجة الثانية، ويفقد بلقاس فرصته في التأهل.

وأكد هيثم عرابي، أنه تقدم باحتجاج رسمي صباح الإثنين، إلى اتحاد الكرة، مرفق به فيديو للقطة ضربة الجزاء غير المحتسبة، مضيفا أنه سيُصعد الأمر حتى الحصول على حق ناديه بلقاس.