"حتى لا يساء فهمي".. كلوب يكشف سبب غياب صلاح وماني عن مباراة نوتينجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، سبب غياب محمد صلاح لاعب الريدز، عن مواجهة نوتينجهام فوريست بكأس الاتحاد الإنجليزي، مشيراً إلى أنه أراح ساديو ماني لكي لا يساء فهمه.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على نوتينجهام فوريست بهدف دون رد، في غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

وقال كلوب في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "صلاح شعر بالآلام في قدمه مرة أخرى، والأمر ليس كبيراً، ولكن كان من الواضح أن مباراة مثل نوتينجهام لا يمكن أن يكون لديك ألم هنا أو هناك".

وأضاف: "في اللحظة التي علمنا فيها عدم جاهزية صلاح، قررنا عدم إشراك ماني كذلك لأن المباراة المؤهلة لكأس العالم شأنها كبير في أفريقيا".

واختتم: "لا أريد أن يساء فهمي بأني أمنح صلاح فقط راحة فقررت عدم إشراك ماني".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة السنغال، في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري.