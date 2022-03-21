تشديدات كيروش وهدية صلاح.. الخليج 365 يرصد تفاصيل اليوم الأول استعدادا للسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

اكتمل معسكر المنتخب الوطني بعد انضمام المحترفين الخمسة محمد النني لاعب أرسنال، ومحمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت، ومحمود حسن تريزيجية لاعب باشاكشهير المعار من أستون فيلا، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي السنغال الحاسمتين للتأهل لمونديال قطر 2022، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وأجرى لاعبو المنتخب الـ23 عملية استشفاء، لفك العضلات، قبل إلقاء كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب أول محاضراته للاعبين، وبعدها يتناول اللاعبون الغداء، ثم الخلود للراحة.

ويبدأ المنتخب أول تدريباته مساء اليوم، قبل إجراء محاضرة بالفيديو للاعبين، وبعدها تناول العشاء والخلود للنوم.

وعلم يلا كورة، أن محمد صلاح نجم الريدز، أحضر قمصان لليفربول لإهدائها للاعبين.

وشدد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب، على مسؤولي اتحاد الكرة بمنع دخول أي فرد للمعسكر، وفرض إجراءات احترازية مشددة من أجل تركيز اللاعبين.