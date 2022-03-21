تقرير.. كيف أبعدت الإصابات بيرسي تاو عن الأهلي في 7 أشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يعاني الجنوب أفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي بسبب الإصابات، منذ انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر في أغسطس 2021 الماضي.

ورغم أنه لم يمر سوى 7 أشهر منذ انضام تاو إلى صفوف الأهلي، إلا أن الأحمر خسر خدمات الجنوب أفريقي أكثر من مرة، أبرزها أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويرصد الخليج 365 تاريخ بيرسي تاو مع الأهلي منذ انضمامه لصفوف الفريق

تمزق في العضلة الضامة

تعرض تاو لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال وجوده مع منتخب بلاده سبتمبر 2021 ضمن الأجندة الدولية، وخضع لبرنامج تأهيلي للعودة إلى تدريبات الأهلي.

غاب بسبب الإصابة عن مباراتي الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام الحرس الوطني بطل النيجر، في منتصف أكتوبر 2021.

وعاد بيرسي للمشاركة مع الأهلي في بداية الدوري الممتاز، 27 أكتوبر 2021، وخاض 7 مباريات سجل خلالهم 5 أهداف، إلى فترة توقف المسابقة لمشاركة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية يناير الماضي بالكاميرون.

إجهاد في العضلة الأمامية

خلال فترة التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، خاض الأهلي مباريات كأس الرابطة المصرية، وشارك تاو في أول مباراة له أمام سموحة بالجولة الرابعة 27 يناير الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق السكندري 3-0.

في الشوط الثاني عانى بيرسي تاو من ألام، ليخرج بديلًا في الدقيقة 69، ليحدد التشخيص المبدئي إصابته بإجهاد في العضلة الأمامية

تمزق في العضلة الأمامية

خضع تاو لفحوصات للوقوف على حجم إصابته، ليتأكد الأهلي من إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، ليغيب على إثرها رسميًا عن مباريات الأحمر في كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وخاض الأهلي 3 مباريات في كأس العالم للأندية بدون بيرسي تاو، حقق الفوز في الأولى أمام مونتيري المكسيكي بهدف دون رد، وتلقى الهزيمة في نصف النهائي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، قبل أن يحصد البرونزية على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.

واصل تاو غيابه عن الأهلي في مباراة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ومباراة مصر للمقاصة في الجولة الـ10 من الدوري المصري الممتاز.

صنداونز

عاد تاو لتشكيل الأهلي الأساسي بعد شفاءه في مباراة صنداونز الجنوب، على ستاد القاهرة 26 فبراير الماضي، ولكنه غادر بين الشوطين.

ليواصل بيرسي تاو مشاركاته مع الأهلي في دوري الأبطال أمام المريخ وصنداونز، على الترتيب إلى مباراة المريخ في الجولة الخامسة.

كدمة في الركبة

شارك بيرسي تاو في مباراة المريخ بدوري الأبطال 18 مارس الجاري، واستطاع تسجيل الهدف الأول للأحمر، ولكنه غادر الملعب بين الشوطين، قبل أن يؤكد بيتسو موسيماني أن خروجه بسبب الإصابة.

وكشف أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن الفحص المبدئي لإصابة بيرسي تاو عبارة عن كدمة في الركبة.

منتخب جنوب أفريقيا

استدعى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب "البافانا بافانا" بيرسي تاو لوديتي غينيا وفرنسا، قبل أن يخرج ويؤكد اسبتعاده بسبب الإصابة، ليخرج عن صمته ويقول: "تاو كان مصابًا في مبارياتنا بتصفيات كأس العالم، وهو مصاب مرة أخرى، قد تصبح مشكلة بعض الشيء، وأتمنى أن أمكنه التدريب لمدة 6 أشهر بدون لعب".