انضمام 10 لاعبين.. انطلاق معسكر السنغال استعداداً لمواجهة منتخب مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن انضمام 10 لاعبين من صفوف المنتخب السنغالي، في معسكر الفريق المقرر إقامته في مراكش بالمغرب، مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال يومي 25 و29 من الشهر الجاري ضمن الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022.

وانضم 10 لاعبين إلى معسكر منتخب السنغال وهم: "مامي بابا تيام، وفامارا ديديو، وأليون بادارا فاتي، وساليو سيس، وبونا سار، وإسماعيلا سار، ومامادو نداي، ومصطفى نامي، وبيجونو كامارا، وإدوارد ميندي".

وأشار بيان الاتحاد السنغالي إلى أن بقية اللاعبين سينضموا إلى معسكر المنتخب السنغالي في المغرب، عصر اليوم الإثنين.

واختتم البيان، مشيراً إلى أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، سيبدأ المران الأول للمنتخب السنغالي في الساعة السابعة مساءً مساء اليوم الإثنين.