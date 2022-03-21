شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي جديد لمدافع الأهلي بعد مباراة الهلال السوداني بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الدولى المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي، لفحوصات طبية جديدة أوائل الشهر المقبل وعقب نهاية مباراة الفريق مع الهلال السوداني فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويخضع بانون لفحوصات للاطمئنان على حالته ومدى تحسّنها بعد "مد" فترة الراحة السلبية التى حصل عليها مؤخراً للتعافى من مُضاعفات فيروس كورونا التى أبعدته عن الأهلي ومنتخب بلاده الفترة الماضية.

ويخوض الأهلي بعد فترة توقف الدوري مباراة الهلال السوداني الحاسمة يوم 1 أو 2 أبريل المقبل فى ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، والتى يحتاج فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الثمانية في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة 8 أيام عقب مباراة المريخ السوداني التى أقيمت الجمعة الماضية بالجولة الخامسة لدور المجموعات وفاز فيها الأهلي 3_1.

على صعيد متصل، تحدث ياسر حسني، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن حالة بدر بانون المصاب بمضاعفات فيروس كورونا بسبب إصابة عضلة القلب بالتهابات.

وقال حسني فى تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc ببرنامج بوكس تو بو بوكس، "من المبكر الحكم على حالة بدر بانون وأى فيروس قد يسبب التهابا فى عضلة القلب وليس الأمر قاصرا على فيروس كورونا، موضحا أن الرنين المغناطيسي هو الذي يحدد درجة الالتهاب في عضلة القلب".

وأضاف حسني، "في بطولة الأمم الأفريقية أجرينا 243 مسحة طبية وثبت إيجابية 209 حالة إصابة بكورونا وبعض هذه الحالات تم عمل رنين مغناطيسي لها، وتم اكتشاف 12 حالة لديها التهاب في عضلة القلب وبعضهم لم يكن بدرجة كبيرة.

وواصل عضو اللجنة الطبية بالكاف: "نسبة الإصابة بالتهاب عضلة القلب قليلة بالنسبة للحالات التي لا تعاني من أي اعراض، والتعافي منها يتوقف على قوة عضلة القلب".