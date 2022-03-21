شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه فاركو فى ثانى وديات فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش على خوض ثانى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة فاركو فى الخامسة مساء الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري.

واستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش على خوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب مواجهتى مصر مع السنغال، لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى، وستكون البداية بمواجهة فريق الشرقية الخميس المقبل فى الثانية ظهراً على استاد جهاز الرياضة.

ويستأنف طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى تدريباته اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة، ومنح الجهاز الفنى لطلائع الجيش لاعبيه من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب التعادل السلبى مع ايسترن كومبانى فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري .

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كلا من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

ووضع مسئولو طلائع الجيش شرطاً وحيداً للموافقة على رحيل أي لاعب يتلقى عرض مناسب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يتمثل في إنقاذ الفريق من دوامة الهبوط هذا الموسم ، ويرى مسئولو طلائع الجيش أن إنهاء الموسم في المنطقة الامنة هو الملاذ الوحيد للموافقة على رحيل أي لاعب، بخلاف ذلك سيكون من الصعب التفريط في أي لاعب مهما كانت المغريات.