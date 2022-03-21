شكرا لقرائتكم خبر عن "رفع أثقال وقفز حواجز" فى مران الإسماعيلى استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الصباحي على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني قد قرر رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة التوقف الحالية ضمن الأجندة الدولية.

بدأ المران فى الثامنة صباحا، وأدى اللاعبون تدريبات فى صالة الجيم قبل أن يعقد الجهاز الفني بقيادة حمد إبراهيم اجتماعا معهم حثهم خلاله على بذل قصاري جهدهم فى التدريبات وتقديم أقصي ما لديهم فى الملعب سعيًا لمواصلة النتائج الإيجابية فى المسابقة المحلية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين على مجموعتين، الأولى قادها حمد إبراهيم واشتملت علي سبل بناء الهجمة بشكل صحيح بداية من حارس المرمي وكيفية التصرف بالكرة تحت الضغط وسط تعليمات مكثفة لمجموعة من اللاعبين حول سرعة نقل الفريق من الجانب الدفاعي للهجومي.

وخاضت المجموعة الثانية تدريبات بدنية مكثفة منها رفع أثقال والقفز عبر الحواجز والوقوف عبر الكرات المطاطية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف خالد سعيد مخطط أحمال الفريق.