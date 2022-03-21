منتخب مصر 2006 يتوج ببطولة اتحاد شمال أفريقيا بعد الفوز على 4 منتخبات ويتصدر المجموعة

القاهرة - سامية سيد - بأداء مميز، نجح المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 فى حصد لقب بطولة شمال أفريقيا بعد الفوز على 4 منتخبات قوية، حيث تغلب شباب الفراعنة على المنتخب الجزائرى بنتيجة 1-0 فى رابع مبارياته فى دورة شمال أفريقيا؛ ليحصد لقب البطولة بعد الفوز الرابع على التوالي وحصد العلامة الكاملة.

وتصدر المتتخب الوطني مجموعته بالعلامة الكاملة بـ 9 نقاط، وسبق وحقق منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة الفوز على نظيرة الليبي بنتيجة 4-0 فى ثاني مبارياته بدورة اتحاد شمال افريقيا المقامة بدولة الجزائر، وأحرز الأهداف كل من محسن محروس في الدقيقة 29 و إبراهيم عبد الكريم تمكن من أحراز هدفين في الدقائق 37، 39 واختتم اللاعب محمد عبد العظيم رباعية الفراعنة في الدقيقة 62.

كما فاز المنتخب الوطنى مواليد 2006 حقق الفوز أيضا على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت الإثنين الماضى.

ويقود منتخب 2006 محمد وهبة المدير الفنى ويعاونه مؤمن عبدالغفار المدرب العام ويوسف طاهر مدربًا لحراس المرمى، وتقام الدورة بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس وليبيا بالإضافة إلى الدولة المنظمة الجزائر بينما غابت موريتانيا عن المشاركة.