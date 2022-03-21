شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. لاعبات ترفعن شعار "مش سهلة بس مستاهلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مش سهلة بس مستاهلة".. شعار ترفعه أكثر من نجمة فى عالم الرياضة بعد نجاحهن فى تحقيق المعادلة التى لم تعد صعبة، وهى الجمع بين الرياضة والمشاركة فى البطولات والتمثيل المشرف بمختلف المحافل وبين واجباتها المنزلية كأم.

الحصول على بطولة ليس أمرا هينا أو سهلا على اللاعبات ممن تمارسن الرياضة، بمختلف أنواعها، ولكن تحاول بذل أقصى جهد للوقوف على المنصات العالمية، والأمر يختلف بالنسبة للاعبة التى تجمع بين التدريبات والسفر والبطولات بجانب واجباتها كأم، من رعاية أبنائها والاهتمام بهم.

وفى عالم الرياضة لدينا أكثر من مثال على النجاح فى تحقيق المعادلة الصعبة، وهذا ما نرصده فى السطور التالية..



فاطمة و ابنتها



فاطمة عمر



البطلة مع ابنتها

فاطمة عمر

فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى أكبر مثال على مواجهة الصعوبات مع أبنائها لكى تتغلب على ممارسة الرياضة والأمومة فى آن واحد، حيث كانت فاطمة عمر فى أغلب أوقات المعسكرات تصطحب بناتها معها، بينما كانت تتركهن فى أوقات البطولات لدى شقيقتها، وقامت فاطمة عمر بالتوجه لزوجها وأسرتها بالشكر على تحمل كل الصعوبات التى مرت بها من أجل حصد الألقاب، حتى أصبحت أسطورة فى رفع الأثقال وحققت الكثير من الميداليات الأولمبية فى مسيرتها الرياضية التى مازالت ترفع فيها علم مصر على المنصات الأولمبية.



اللاعبة مع ابنتها



شيماء ابو اليزيد وابنتها



تصطحب ابنتها فى التكريم

شيماء أبو اليزيد

وبالانتقال الى رواية أخرى من روايات البطلات، خطفت شيماء أبو اليزيد بطلة العالم في الكاراتيه الأنظار بعدما توجت ببطولة العالم كأول أم تتوج باللقب العالمى وهى الميدالية البرونزية فى منافسات الفردى والجماعى، ثم توجت ببطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت فى إسبانيا.

لم تتوقف مسيرة شيماء عند التتويج بالبطولات بل إنها خلال أحد اجتماعات مجلس الكاراتيه مع لاعبى المنتخب لاحظ الجميع على مقاعد قاعة اجتماعات اتحاد الكاراتيه ظهور طفلة صغيرة، ومعها متعلقاتها الشخصية من حلوى ومياه وغيرها، تجلس بجانب شيماء أبو اليزيد لاعبة المنتخب، على مستوى الفردى والجماعى، ليتبين أنها ابنتها، واصطحبتها معها لعدم وجود مكان تترك فيه ابنتها وقت الاجتماع، لتثبت أنها قادرة على الجمع بين أمومتها وبطولاتها.



تتويج هاجر عامر بالجائزة

هاجر عامر

وفى حكاية أخرى، هناك هاجر عامر كابتن فريق كرة السلة بنادى سبورتنج والتى توجت مع الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى، والتى حصلت أيضا على لقب أفضل لاعبة فى البطولة، وحرصت هاجر على اصصطحاب ابنتها أمينة معها فى التتويج، والتى لا تفارقها أوقات التدريبات والمباريات أيضا.

وكانت هاجر قد توقفت عن ممارسة لعبة كرة السلة لمدة سنتين بسبب ظروف ولادتها وعادت مؤخرا لتقود فريقها لتحقيق لقب كأس مصر وتفوز بجائزة افضل لاعبة .

ياسمين نوح

وفيما يخص ياسمين نوح، لاعبة الكرة الطائرة، فإن إنجابها لم يمنعها من ممارسة الكرة الطائرة بنادى الزمالك، حيث كانت دائمًا تصنع الفارق مع ناديها فى المباريات ، بالتنسيق بين مواعيد تدريباتها، وبين واجباتها كأم.