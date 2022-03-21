شكرا لقرائتكم خبر عن 600 لاعب فى بطولة الجمهورية لشباب الكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية للشباب للأندية للكيك بوكسينج فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك حتى 24 مارس الجاري.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للشباب يقوم بالإشراف عليها وزارة الشباب والرياضة لإقرار الحافز الرياضي للاعبين واللاعبات المشاركين فى المنافسات.

وأضاف صبيح، أن بطولة الجمهورية للأندية للشباب للكيك بوكسينج يشارك فيها نحو 600 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية على مستوى الجمهورية وتشهد منافسات قوية بين اللاعبين من أجل حصد المراكز الأولى.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إلى أن الاتحاد يعمل على قدم وساق من أجل تنظيم المزيد من البطولات والفعاليات ضمن خطة الموسم الرياضي الحالي 2022 الأمر الذي يصب في صالح تطوير اللعبة والعمل على انتشارها الآخذ في الارتفاع بشكل متسارع لتصبح اللعبة متواجدة في جميع الأندية ومراكز الشباب لتصبح من ضمن أولى الألعاب النزالية الأكثر انتشار.

وأشار صبيح إلى أن الاتحاد نجح في توسعة قاعدة المشاركة للعبة في الأندية ومراكز الشباب في مختلف المحافظات وسط دعم متواصل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشدد محمد صبيح على جميع المشاركين في البطولة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» من خلال المحافظة على التباعد الاجتماعي.