شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على برنامج تأهيل أكرم توفيق بعد جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، على أكرم توفيق لاعب الفريق الذى يخوض حالياً برنامجاً تأهيلياً بأكاديمية أسباير بقطر بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع في النمسا.

ويخوض أكرم توفيق حالياً برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف ومتابعة طبيب الأهلي الذى يفتح خط اتصال مع الخبير النمساوى الذى أجرى جراحة للاعب.

ويسير البرنامج التأهيلي لأكرم توفيق حالياً بشكل جيد، ومن المقرر أن يخوض اللاعب خطوة جديدة من التأهيل بالقاهرة عقب إنتهاء "مرحلة أسباير" بقطر.

ويواصل لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي بقطر بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاءت التقارير الخاصة بأكرم توفيق مبشرة حيث أن لاعب الأهلي تخطى المعدلات المحددة له من قبل الجهاز الطبي للأهلي وكذلك الفريق الطبي المتابع له خلال فترة التأهيل بقطر، وهو ما قد يقلل من المدة الزمنية المحددة لعودة اللاعب إلى الملاعب بحيث يعود للملاعب في أقل من 6 شهور من الآن اى فى سبتمبر القادم ، في ظل استجابته السريعة للتأهيل.

وأثنى الفريق الطبي المعالج لأكرم توفيق في قطر على معدلات اللاعب واستجابته للعلاج بشكل جيد.