شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رشا النكلاوى حكم المصارعة: بحب سعاد حسنى وكان نفسى أكون شيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى رشا النكلاوى لاعبة المصارعة السابقة والحكم الدولى حاليا.



حكم المصارعة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة البشاميل والملوخية

من نجمك المفضل؟

محمود عبد العزيز

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

لو لم أكن لاعبة كنت أتمنى أكون شيف.



حكم المصارعة الدولية

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

ردى بيكون عنيف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

سعاد حسنى

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.



رشا النكلاوى

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

انا مرتبطة برجل رياضى.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هو دايما بيشجعنى على الاستمرار فيها.