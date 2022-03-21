7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 21 / 3 / 2022 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، المشرف على تذكرتي يكشف موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مصر والسنغال، وكشف طبى للاطمئنان على محمد صلاح فى معسكر المنتخب.

كشف طبى للاطمئنان على محمد صلاح فى معسكر المنتخب

يخضع النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لكشف طبى عقب انضمامه لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

المشرف على تذكرتي يكشف موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مصر والسنغال

كشف أحمد السحار، المشرف على شركة تذكرتي، عن موعد نهاية الطرح الثالث لتذاكر مباراة مصر والسنغال التى تجمع المنتخبين مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، والذى يستضيفه استاد القاهرة الدولي.

مسحة كورونا للاعبى المنتخب اليوم استعدادًا لمباراتي السنغال

يجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول، بقيادة محمد أبو العلا، مسحة طبية خاصة بكورونا على لاعبي المنتخب المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة، اليوم تباعًا، استعدادًا لمباراتي السنغال المقرر لهما 25 و 29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

عمر مرموش ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي السنغال

انضم عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادًا لمباراتي السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

أحمد توفيق يرحب بالعودة للزمالك بعد طلب فيريرا

رحب أحمد توفيق، الظهير الأيمن لبيراميدز، بالعودة للزمالك بعدما تواصل معه مسئولو الأبيض تمهيدًا لتقديم عرض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد توفيق أنه مستعد للعودة للزمالك، خاصة فى ظل انتهاء عقده مع الفريق السماوى ولم يتم مناقشته فى ملف التجديد، ويحق له التوقيع لأى نادٍ مجانًا.

فيريرا يستبعد شباب الزمالك من حساباته ويعتمد على الأساسيين لنهاية الموسم

رفض البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقترح الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب خلال مواجهات الفريق الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز وكأس مصر، بعدما ودع الفارس الأبيض البطولة الأفريقية من دور المجموعات، حيث يتمسك المدير الفني بالاعتماد على الأساسيين بالفريق حتى لا يتسبب فى ضياع أمل التتويج بلقب الدورى والكأس.

رامى ربيعة يفتح باب عروض الصيف بعد اقتراب رحيله عن الأهلي

فتح رامى ربيعة، مدافع الأهلي، الباب أمام عروض الرحيل عن النادى التى تلقاها الفترة الماضية، ورحّب اللاعب بالرحيل لأى نادٍ يُقدم له عرضا مناسبا وجيدا ويشعر معه بأنه سيكون خطوة موفقة فى مشواره الكروي.